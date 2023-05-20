- Fatih Belediyesi 80 tekne 150 sporcu katılımı ile 19 Mayıs geçit töreni düzenledi Fatih Belediyesi kano, kürek ve yelken branşlarında yaklaşık 80 tekne ve 150 sporcunun katılımıyla '19 Mayıs Geçit Töreni' düzenledi.

- Fatih Belediyesi 80 tekne 150 sporcu katılımı ile 19 Mayıs geçit töreni düzenledi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi kano, kürek ve yelken branşlarında yaklaşık 80 tekne ve 150 sporcunun katılımıyla '19 Mayıs Geçit Töreni' düzenledi. Gençlerin doyasıya eğlendiği anlar dron ile havadan görüntülendi.

Fatih Belediyesi, İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlamalarını, Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenledi. Yaklaşık 80 teknenin ve 150 sporcunun yer aldığı kutlamada gençler, Haliç Su Sporları Merkezi'nden başlayarak Unkapanı köprüsü istikametinde 1 kilometrelik geçit töreni yaptı. Etkinlik çerçevesinde yüzlerce genç dragon, tekne ve kanolara binerek kürek çekti. Eğlenceli saatler geçiren gençlerin renkli halleri, dron ile havadan görüntülendi.

"Gençlerimizle beraber Haliç'te bayramımızı kutlayacağız"

Törene katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bugün buradayız. Neresi burası? İstanbul'un en güzel yerlerinden Haliç sahilindeyiz. 150'ye yakın sporcu, 80'e yakın tekne aslında bir vesileyle burada eğitim alan 18-25 yaş arası gençler, İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi işbirliği ile bugün inşallah gençlerimizle beraber Haliç'te bayramımızı kutlayacağız. Gençlerimiz bu parkur içerisinde hem yarış yapacaklar hem de bir bayram faaliyetini yerine getirmiş olacaklar. Dediğim gibi burası İstanbul için çok kıymetli bir tesis şu anda İstanbul'un en önemli su spor merkezlerinden bir tanesi" dedi.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıldönümünü hep birlikte coşkuyla kutluyoruz"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Pr. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ise "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıldönümünü hep birlikte coşkuyla gençlerimizle beraber kutluyoruz. Sabah başlayan programımızda Haliç Sporları Merkezi'nde, Haliç'te, İstanbulumuzun en güzel merkezinde kanocularımız, kürekçilerimiz ve yelkencilerimizle birlikte bir bayrak geçit töreni yapacağız" ifadelerini kullandı.