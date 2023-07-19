Fatih Belediyesi 400 Gönüllü Turizm Elçisi Göreve Başladı

Fatih Belediyesinin tarihi yarımadayı gezen turistlere yardımcı olmak için başlattığı proje kapsamında, 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı.

Belediye tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri" projesine ilişkin Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yanında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kentin sahip olduğu kültür mirasının yaklaşık üçte birinin Fatih sınırları içinde yer aldığını söyledi.

Her mevsim turizme açık olan ilçenin, bütün tarihi bölge ve yapıları ile adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Turan, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçinin büyük bir ilgi ve hayranlıkla bu açık hava müzesini gezdiğini kaydetti.

Turan, şehri gezip görmeye gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması için kendilerine görevler düştüğünü kaydederek, gençlerin sadece kendilerini değil ülkeyi de temsil ettiklerini, bu görevleri ile dünyanın her yerinden gelen turistlerde önemli izler bırakacakları kanaatinde olduğunu dile getirdi.

11 dilde turistlere yardımcı olacaklar

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, kentin gelişiminde ve gelecek nesillere aktarılmasında gönüllü turizm elçilerinin önemli bir yeri ve rolü olduğunu ifade ederek, İstanbul'un kültürel mirasının, dünyanın herhangi bir şehrinde bulunmayacak kadar zengin olduğunu aktardı.

Toplantıya Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık ile göreve başlayan gönüllü turizm elçileri katıldı.

Konuşmaların ardından, 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı.

Tarihi yarımadada görevlendirilen turizm elçileri İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça dillerinde turistlere yardımcı olacak.