Fatih Belediye Başkanı kim? Mehmet Ergün Tuna kaç yaşında, nereli? Fatih Belediyesi hangi partiden?
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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuna gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Fatih Belediye Başkanı hakkında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuna hangi partili ve Fatih Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Fatih Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Fatih
Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuna gündemin en çok merak edilen isimlerinden
biri oldu. Peki, Fatih Belediye Başkanı kimdir? Fatih Belediye Başkanı Mehmet
Ergün Tuna hangi partili?
FATİH BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERGÜN TUNA KİMDİR?
Mehmet Ergün TURAN, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonludur.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar
dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu; pek çok projenin mühendislik
ve uygulama süreçlerini yürüttü.
Kamu hizmeti kapsamında, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik
Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu
Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.
2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014
döneminde de İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mehmet
Ergün TURAN, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı'na atandı.
Şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel mimari; Türk Evi, Selçuklu ve Osmanlı
mimarisi, Anadolu yerleşim kültürü; yöresel mimari eğilimler, İstanbul ve Tarihi Yarımada
ile sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekte yerel yönetim ve kalkınma modelleri ile ilgilendi
ve bu alanlarda çalışmalarda bulundu.
Mehmet Ergün TURAN, TOKİ Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın işaretleri ile yatay mimari, yöresel mimari ve mahalle kültürü prensipleri
çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere
200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. Bugün başta İstanbul'da olmak
üzere, tüm şehirlerimizde yapılmakta ve açılmakta olan Millet Bahçeleri projesi
çalışmalarında yer aldı. Turan, sürdürülebilir çevre ve şehir fikri ekseninde, "insan
ölçeğinde ve insan odaklı" yapılaşmayı, temel mimarlık ve mühendislik prensibi olarak
benimsedi.
Kamu ve yerel yönetimde edindiği yüksek tecrübeyi, İstanbul'un kalbi ve medeniyetimizin
yüzük taşı Fatih'e ve Fatihlilerin hizmetine sunmak üzere, 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ
Başkanlığı görevinden ayrıldı.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Fatih Belediye Başkanı seçildi.
Mehmet Ergün TURAN, evli ve dört çocuk babasıdır.