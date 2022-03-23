Fatih Belediye Başkanı kim? Mehmet Ergün Tuna kaç yaşında, nereli? Fatih Belediyesi hangi partiden?

Fatih Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Fatih

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Tuna gündemin en çok merak edilen isimlerinden

biri oldu. Peki, Fatih Belediye Başkanı kimdir? Fatih Belediye Başkanı Mehmet

Ergün Tuna hangi partili?

FATİH BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERGÜN TUNA KİMDİR?

Mehmet Ergün TURAN, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonludur.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar

dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu; pek çok projenin mühendislik

ve uygulama süreçlerini yürüttü.

Kamu hizmeti kapsamında, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik

Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu

Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.

2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014

döneminde de İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mehmet

Ergün TURAN, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi

Başkanlığı'na atandı.

Şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel mimari; Türk Evi, Selçuklu ve Osmanlı

mimarisi, Anadolu yerleşim kültürü; yöresel mimari eğilimler, İstanbul ve Tarihi Yarımada

ile sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekte yerel yönetim ve kalkınma modelleri ile ilgilendi

ve bu alanlarda çalışmalarda bulundu.

Mehmet Ergün TURAN, TOKİ Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan'ın işaretleri ile yatay mimari, yöresel mimari ve mahalle kültürü prensipleri

çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere

200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. Bugün başta İstanbul'da olmak

üzere, tüm şehirlerimizde yapılmakta ve açılmakta olan Millet Bahçeleri projesi

çalışmalarında yer aldı. Turan, sürdürülebilir çevre ve şehir fikri ekseninde, "insan

ölçeğinde ve insan odaklı" yapılaşmayı, temel mimarlık ve mühendislik prensibi olarak

benimsedi.

Kamu ve yerel yönetimde edindiği yüksek tecrübeyi, İstanbul'un kalbi ve medeniyetimizin

yüzük taşı Fatih'e ve Fatihlilerin hizmetine sunmak üzere, 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ

Başkanlığı görevinden ayrıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Fatih Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Ergün TURAN, evli ve dört çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem