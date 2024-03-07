Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tekirdağ Belediye Başkan adayı ise Fatih Altıntaş oldu. Vatandaşlar, Fatih Altındağ'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli?

FATİH ALTINTAŞ KİMDİR?