Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş hakkında bilgiler merak ediliyor. Fatih Altıntaş'ın yaşadığı yer ve yaşı, politik kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Altındağ, Zafer Partisi'nin Tekirdağ'daki yerel seçimlerdeki temsilcisi olacak.
Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tekirdağ Belediye Başkan adayı ise Fatih Altıntaş oldu. Vatandaşlar, Fatih Altındağ'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli?
FATİH ALTINTAŞ KİMDİR?
- Zafer Partisi'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatih Altıntaş, kökenlerini ve hayat tecrübelerini paylaşarak halka seslendi. Altıntaş, 1988 yılında Tekirdağ Çorlu'da doğduğunu ve Çerkezköy'de büyüdüğünü belirtti. Türk kimliğine sahip bir ailenin Bulgaristan Deliorman Bölgesi'nden göç ettiğini dile getiren Altıntaş, 2007 yılında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İngilizce İnşaat Mühendisliği eğitimine başladığını ve 2012'de mezun olduğunu ifade etti.
- İş hayatına atıldıktan sonra uzun yıllar Çorlu ve Çerkezköy bölgelerindeki Organize Sanayi ve Avrupa Serbest Bölgelerinde çalıştığını söyleyen Altıntaş, konut projeleri, yapı denetim firmaları ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda deneyim kazandığını belirtti. Siyasi hayatına Zafer Partisi ve Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ ile başladığını dile getiren Altıntaş, Tekirdağ Kurucu İl Başkanlığı görevine atanarak yaklaşık 1,5 yıldır bu görevi sürdürdüğünü ve 28. Dönem Zafer Partisi Tekirdağ Milletvekili adayı olduğunu paylaştı.
- Altıntaş, hedeflerinin Cumhuriyet değerlerine, milli, üniter ve laik devlete bağlılık olduğunu vurgulayarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu ifade etti. Projelerinin Tekirdağ'ın eğitim, sağlık, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerine hızlı, kaliteli ve adil bir şekilde ulaşılabilmesini sağlamak olduğunu belirten Altıntaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenli, modern ve muasır medeniyetler seviyesinde bir ülke olması için çalışacaklarını söyledi.