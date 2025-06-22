Fatih Altaylı tutuklandı mı?

Fatih Altaylı tutuklandı mı?
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Fatih Altaylı tutuklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalar sonrası başlatılan soruşturma, kamuoyunun dikkatini çekti.

"Fatih Altaylı tutuklandı mı?" sorusu, ifade özgürlüğü ve yargı süreçleri açısından da büyük tartışma yaratırken, savcılığın hazırladığı sevk yazısı kamuoyuna yansıdı. Gündeme bomba gibi düşen olayda Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle sunulan sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Peki, Fatih Altaylı tutuklandı mı?

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI MI?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Suçlamanın temelinde Altaylı'nın kendi YouTube kanalında sarf ettiği ifadeler yer alıyor.

Fatih Altaylı tutuklandı mı?

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Savcılık, Fatih Altaylı'nın sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı fiili tehdit içerdiğini belirterek, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Savcılık sevk yazısında, "tehdit suçunun fiili saldırı kapsamında değerlendirildiği" ve kuvvetli suç şüphesine dair olguların bulunduğu vurgulandı. Bu kapsamda "şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir" ifadesi dikkat çekti.

Altaylı'nın savunmasında, sözlerinin bağlamından koparıldığı ve tehdit kastı taşımadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Ancak savcılık, kamu düzeni ve delil durumu nedeniyle tutuklama yönünde görüş bildirdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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