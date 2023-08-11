Yaptığı açıklamalarla adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Fatih Altaylı kimdir? Hakkında araştırmalar yapılan isimlerden biri olan gazeteci Fatih Altaylı nerede yazıyor? Altaylı'nın yaptığı açıklamalar, yayınladığı yazılar ve gündeme dair merak ettiklerinizi sizler için derledik. Fatih Altaylı evli mi, çocuğu var mı, eşi var mı? Fatih Altaylı kaç yaşında, aslen nereli?

Türk gazetecilik sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Fatih Altaylı hakkında merak edilenler haberimizde. 20 Eylül 1962 tarihinde Van'da doğan Altaylı, gazeteciliğe 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başladı. Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek, Teke Tek Özel ve Teke Tek Bilim ile Bloomberg HT'de yayınlanan Bire Bir adlı programların sunuculuğunu yapmaktadır. Fatih Altaylı kimdir? Gazeteci Fatih Altaylı nerede yazıyor, son açıklamasında ne dedi?

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, 20 Eylül 1962 tarihinde dünyaya geldi. Türk gazeteci Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek, Teke Tek Özel ve Teke Tek Bilim ile Bloomberg HT'de yayınlanan Bire Bir adlı programların sunuculuğunu yapmaktadır. 20 Eylül 1962 tarihinde Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Kolejinde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesinde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'in kurucu kadrosu arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve "Teke Tek" programına başladı. Aynı dönemde Hürriyet gazetesinde de yazmaya başladı. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır. 2002 yazında Kanal D'nin haber yayın yönetmenliğine atandı.

2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübünde Mehmet Cansun yönetiminde ikinci başkanlık yaptı.

2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv'ye geçti ve köşe yazılarına da Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı. TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.

TMSF'nin Sabah gazetesine ve atv'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur. 2009 yılının Ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Altaylı, Haberturk.com internet sitesinde köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir. Altaylı'nın Habertürk TV'de sunuculuğunu yaptığı Teke Tek programı halen yayınlanmaktadır.

FATİH ALTAYLI EVLİ Mİ?

Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.

GALATASARAY'DAN İHRAÇ MI EDİLDİ?

6767 sicil numaralı Altaylı, 27 Nisan 2021'de Galatasaray Spor Kulübünden ihraç edildi. Fatih Altaylı'nın ihraç kararı 17 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 olağan genel kurul toplantısında çoğunluk üyelerin kararıyla iptal edilmiştir.

FATİH ALTAYLI SON AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Youtube kanalından sık sık video paylaşan Fatih Altaylı, köşe yazılarında da birçok konu üzerine yorum yapıyor. Son olarak Halil Konakçı hakkında, "Elbette her ülkede, her millette hain vardır, çıkar. Acı olan, haine Diyanet'ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır.

Çok merak ettiğim ise bu sözleri Esad etse yeri göğü inletecek olanların, "yerli ve milli" diyerek mangalda kül bırakmayanların, son kale olarak milliyetçiliğe sığınanların, Türkiye'deki gerçek milliyetçilerin, vatanseverlerin, Atatürkçülerin, bu sözlere ne tepki göstereceğidir.

Ve tabii Türk Adaleti'nin bu rezil, bu hain sözleri duyup da duymazdan gelip gelmeyeceğidir." dedi.