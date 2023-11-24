İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Peki, Fatih Akşener kimdir?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla partiden ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayında, Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Peki, Fatih Akşener kimdir? Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener kimdir mesleği ne?

FATİH AKŞENER KİMDİR?

Doğum: 1984 (39 yaşında)

1984 yılında İstanbul'da doğan Fatih Akşener, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamladı. Annesi Meral Akşener, babası Tuncer Akşener'dir

Fatih Akşener, iş hayatına 2008 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de Ar-Ge Mühendisi olarak görev yaptı.

20212'de yılında Türk Telekom'a geçen Akşener,2015 yılına kadar Girişimcilik Programları Proje Yöneticisi oldu.

2015-2017 yılları arasında KWORKS - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nde Program Koordinatörü olarak görev yaptı.

Fatih Akşener, 2017 yılında kendi girişimi olan şirkette şirkette, girişimcilere ve şirketlere inovasyon ve girişimcilik alanında danışmanlık yapıyor.