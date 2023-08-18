Son zamanlarda internet üzerinde viral olan klip nedeniyle internet üzerinde "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? Sorusu araştırılıyor. Dizinin videoları sosyal medya üzerinde izleyiciler tarafından yoğun öneri görüyor. Peki, "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? "Fasulyesine oynamam ha" repliği hangi dizide geçiyor?

"Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? Sorusu, gündeme gelen videolar nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. "Fasulyesine oynamam ha" repliğinin yer almakta olan yapım film mi, dizi mi sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde merakla araştırılan diziyi sizler için haberimize ekledik. Peki, "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? "Fasulyesine oynamam ha" repliği hangi dizide geçiyor?

"FASULYESİNE OYNAMAM HA" HANGİ DİZİ?

"Fasulyesine oynamam ha" repliğinin geçtiği dizi "Dünya Bu" dizisidir. "Dünya Bu" dizisinde 4. bölümde bu sahne yer almaktadır.

Dünya Bu, AC Film ve Avşar Film imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömer Sinir'in üstlendiği, senaryosunu ise Volkan Öge, Erman Çağlar ve Ozan Akyol'un kaleme aldığı, her bölümü farklı skeçlerden oluşan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir.

DÜNYA BU OYUNCULARI KİM?

Ali Erkazan

Berrak Tüzünataç

Bülent Şakrak

Caner Özyurtlu

Cemal Hünal

Çağdaş Onur Öztürk

Deniz Işın

Erdal Bakır

Erdem Şenocak

Erman Çağlar

Ertan Saban

Güven Murat Akpınar

Murat Kılıç

Muttalip Müjdeci

Ozan Akyol

Sinan Bengier

Şebnem Bozoklu

Toygan Avanoğlu

Volkan Öge