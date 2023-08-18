"Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? "Fasulyesine oynamam ha" repliği hangi dizide geçiyor?
Gündem Haberleri
Son zamanlarda internet üzerinde viral olan klip nedeniyle internet üzerinde "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? Sorusu araştırılıyor. Dizinin videoları sosyal medya üzerinde izleyiciler tarafından yoğun öneri görüyor. Peki, "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? "Fasulyesine oynamam ha" repliği hangi dizide geçiyor?
"Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? Sorusu, gündeme gelen videolar nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. "Fasulyesine oynamam ha" repliğinin yer almakta olan yapım film mi, dizi mi sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde merakla araştırılan diziyi sizler için haberimize ekledik. Peki, "Fasulyesine oynamam ha" hangi dizi? "Fasulyesine oynamam ha" repliği hangi dizide geçiyor?
"FASULYESİNE OYNAMAM HA" HANGİ DİZİ?
"Fasulyesine oynamam ha" repliğinin geçtiği dizi "Dünya Bu" dizisidir. "Dünya Bu" dizisinde 4. bölümde bu sahne yer almaktadır.
Dünya Bu, AC Film ve Avşar Film imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömer Sinir'in üstlendiği, senaryosunu ise Volkan Öge, Erman Çağlar ve Ozan Akyol'un kaleme aldığı, her bölümü farklı skeçlerden oluşan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir.
DÜNYA BU OYUNCULARI KİM?
Ali Erkazan
Berrak Tüzünataç
Bülent Şakrak
Caner Özyurtlu
Cemal Hünal
Çağdaş Onur Öztürk
Deniz Işın
Erdal Bakır
Erdem Şenocak
Erman Çağlar
Ertan Saban
Güven Murat Akpınar
Murat Kılıç
Muttalip Müjdeci
Ozan Akyol
Sinan Bengier
Şebnem Bozoklu
Toygan Avanoğlu
Volkan Öge