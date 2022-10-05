Fasulye Diblesi tarifi ve yapılışı! Masterchef Fasulye Diblesi nedir, nasıl yapılır? Fasulye Diblesi hangi yöreye ait bir yemek?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Fasulye Diblesi yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Fasulye Diblesi nasıl yapılır? Fasulye Diblesi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Fasulye Diblesi tarifi! Fasulye Diblesi nasıl yapılır? Fasulye Diblesi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Fasulye Diblesi tarifi oldu. Peki en güzel Fasulye Diblesi yemek tarifi nasıldır? Fasulye Diblesi yemeği nasıl yapılır? Fasulye Diblesi için gerekli malzemeler nelerdir?

FASULYE DİBLESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg taze fasulye

1 su bardağı pirinç

2 baş soğan

2 orta boy domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

FASULYE DİBLESİ NASIL YAPILIR?

Taze fasulye yıkanır ayıklanır ince ince doğranır. Soğan ve domatesin kabukları soyulur doğranır. Bir düz tencereye soğan, taze fasulye, domates ve ayıklanmış yıkanmış pirinç sırasıyla yerleştirilir. Üzerine tuz, karabiber ilave edilerek 1 bardak su ile orta ısıda pişirilir. Üzerine tavada eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilir.

TAZE FASULYE DİBLESİ HANGİ YÖREYE AİT?

Fasulye Diblesi yemeği Trabzon yöresine aittir.