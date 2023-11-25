Merkez Bankası, mobil bankacılık üzerinden para transfer edilen EFT ve FAST işlemleri için tüketicinin lehine bir karar aldı. Buna göre, FAST ücretleri kalktı mı? Sorusu merak edildi. Peki, FAST ücretleri kalktı mı? EFT ve FAST işlem ücretleri kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

FAST ücretleri kalktı mı? EFT ve FAST işlem ücretleri kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

FAST ücretleri kalktı mı? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve EFT ve FAST işlem ücretleri nedeniyle internet üzerinde sık sık araştırılıyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasına dair yeni bir karar aldı. Peki, FAST ücretleri kalktı mı? EFT ve FAST işlem ücretleri kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

FAST ÜCRETLERİ KALKTI MI?

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hafta için saat 16.00'dan sonra yapılan transfer işlemlerinde alınan yüzde 50 fazla ücret uygulaması kaldırıldı.

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu. 1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.