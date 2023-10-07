Faslı antika koleksiyoncusu, doğal mağarayı turistik bir yere dönüştürdü

Faslı antika koleksiyoncusu İltihami Ancam, Safru'nun El-Behalil bölgesindeki doğal mağarayı turistik bir mekana çevirdi. Mağara, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği popüler bir yer haline geldi.

Faslı antika koleksiyoncusu İltihami Ancam, ülkenin tarihi kentlerinden Safru'nun El-Behalil bölgesinde doğal yollarla oluşmuş mağarayı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği uğrak bir yer haline getirdi.

Fas'ın kuzeyinde Orta Atlas Dağları'nın yamaçlarında yüksek bir noktada bulunan El-Behalil, çevresindeki çok sayıda yeşil alan nedeniyle "Fas Bahçesi" olarak adlandırılan Safru kentinde yer alıyor.

El-Behalil'e sık sık kafasını dinlemek ve vakit geçirmek için giden antika koleksiyoncusu Ancam, buradaki bir mağarayı tanıdığı aracılığıyla edinmiş. Ancam, önce kendi zevkine göre dekore ederek ailesi ve arkadaşlarıyla gelip gittiği mağarayı daha sonra antika koleksiyonuyla turistik bir yere dönüştürmeye karar vermiş.

AA muhabirine konuşan 63 yaşındaki Ancam, El-Behalil bölgesinin coğrafi konumunun oldukça iyi olduğuna dikkati çekerek, verimli toprakları, sulak arazileri, tatlı su kaynakları ve doğal yollarla oluşan mağaraları nedeniyle birçok kişinin bu kasabaya yerleştiğini söyledi.

Ancam, buradaki mağaraların, 1912-1956 yıllarında Fransız sömürgecilere karşı planların yapılması için kullanıldığını ifade etti.

Kasabada 6 turistik mağara bulunuyor

Etrafında ağaçların ve yeşil alanların fazla olduğu bölgede dinginlik, sessizlik ve huzurun tadını çıkardıklarını ifade eden Ancam, eski yıllara nazaran mağaraların insanlar nezdinde önem taşımaya başladığını ve buralara rağbetin arttığını dile getirdi.

Ancam, kaldığı mağaranın gerek kış gerek yaz mevsiminde 16 ila 23 derecelik ılık bir havası olduğunu ifade ederek şunları anlattı:

"Hava çok sıcakken mağara ılık oluyor. Burada internet ve telefon çekmiyor. Mağaraya girenler farklı bir dünyaya kapı aralamış gibi hissediyor. Halk, geçmiş yılların aksine buralara önem vermeye başladı. Eskiden mağaralar hayvan yetiştirmek, tarım mahsullerini depolamak ve bazı ev araç gereçlerini saklamak için kullanılırdı. Şimdi ise mağaralarda gelip kalmayı tercih ediyorlar."

Bölgede 500'den fazla mağara bulunduğunu aktaran Ancam, bunların çok azının yaşanabilir durumda olduğunu, diğerlerinin ise turistik amaçlı kullanıldığını dile getirdi.

Behalil'de ise 6 turistik mağara bulunduğunu ve ziyaretçilerin bu mağaraları görünce şaşırdığını belirten Faslı antika koleksiyoncusu, "Turistlerin burayı beğenmesi ve hayranlıkla izlemesi beni mutlu ediyor. Ziyaretçilerin çoğu mağarayı gezmeye ve incelemeye gelip burada geceliyor. Çevrelerine, arkadaşlarına da aynı deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorlar." dedi.

Aile mağarası ve antika müzesi

Kaldığı mağarayı ilgi çekici antikalarla doldurarak ilgi çekici bir hale getiren Ancam, burada grup gezilerine çıkanlar başta olmak üzere ziyaretçilerin sakin ve huzurlu bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

Ancam, daha önce şoför olarak çalıştığını ve antikalara ilgisinin olduğunu ve o dönemde biriktirdiği antikaları burada sergileme imkanı bulduğunu ifade etti.

Ailelere uygun 2 katlı bir başka mağara evi daha olduğunu belirten Ancam, ilk katında oturmak için bir bölüm ve küçük bir mutfak, üst katında ise yatacakları bir oda bulunduğunu söyledi.