Faşizm ne demek? Faşizm anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Faşizm kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Faşizm anlamı ne? Faşizm ne demek?

FAŞİZM NE DEMEK?

Faşizm :

1.

İtalya'da, Musolini'nin önderliği altında 1919'da başlayan, adını 1922–1943 yılları arasında iktidarda bulunan partiden alan, sendikalara, meslek kuruluşlarına dayanan, devlet sınırlarını genişletmek ereğini güden, tüm yetkilerin tek partinin ve tek kiş inin elinde toplandığı düzen.

2.

demokratik düzen yerine aşırı, çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti.

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