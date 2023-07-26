Türkiye'den Fas'a seyahat etmek isteyenler için vize ve pasaport gerekliliklerinin nasıl olduğu merak konusu olmaktadır. Fas, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ülke ve her yıl pek çok turistin ilgisini çekiyor. Peki Fas vize istiyor mu? Fas pasaport istiyor mu? Fas'da gezilecek yerler nerelerdir? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

Fas vize istiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fas, Kuzey Afrika'da yer alan ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Eşsiz mimarisi, çöl manzaraları, renkli pazarları ve zengin tarihi ile gezginler için bir cennettir. Peki Fas vize istiyor mu? Fas pasaport istiyor mu? Fas'da gezilecek yerler nerelerdir?İşte detaylar…

FAS VİZE İSTİYOR MU?

Fas'a seyahat edecek Türk vatandaşları, Fas vizesine tabidir. Ancak, Fas ile Türkiye arasında vize muafiyet anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmaya göre, kısa süreli turistik ziyaretler için 90 güne kadar vizesiz olarak Fas'a giriş yapabilirsiniz. Eğer seyahatiniz 90 günden uzun sürecek veya çalışma, eğitim gibi farklı amaçlarınız varsa, vize başvurusu yapmanız gerekmektedir.

FAS PASAPORT İSTİYOR MU?

Fas'a seyahat ederken, pasaportunuzun seyahat tarihleriniz arasında en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir. Pasaportunuzun süresini kontrol etmeyi ve seyahat öncesinde gerekli süreleri sağlamak için pasaportunuzu yenilemenizi öneririz.

FAS'DA GEZİLECEK YERLER

1. Marakeş

Marakeş, Fas'ın en ünlü şehirlerinden biridir ve binlerce yıllık tarihiyle büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Jamaâ El Fna Meydanı, Bahia Sarayı ve Koutoubia Camii gibi görülmesi gereken birçok tarihi ve kültürel mekanıyla ziyaretçilerini cezbeder.

2. Fes

Fes, Fas'ın en eski şehirlerinden biridir ve tarihi medinasıyla ünlüdür. Dar labirent sokaklarında kaybolun ve eski dünyanın büyüsünü yaşayın. Karaouiyine Camii ve Medrese Bou Inania gibi önemli yapıları gezip, Fas'ın zengin tarihini keşfedebilirsiniz.

3. Chefchaouen

Chefchaouen, muhteşem mavi beyaz evleriyle ünlü olan büyülü bir kasabadır. Burası sakin atmosferi ve dağ manzaralarıyla huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Kasabanın dar sokaklarında dolaşarak fotoğraf çekmeyi unutmayın!

4. Sahara Çölü

Fas'ın güneyinde yer alan Sahara Çölü, büyüleyici kum tepeleri ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakır. Çölde düzenlenen kamelya turlarına katılarak eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

5. Atlas Dağları

Atlas Dağları, doğa ve macera severler için harika bir rota sunar. Dağcılık, doğa yürüyüşleri ve kış sporları yapmak için bu muhteşem dağları keşfedebilirsiniz.