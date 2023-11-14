Fas Turizm Bakanlığı, Ocak-Ekim ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 12,3 milyon turistin ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Ülkenin turizm gelirleri ise 8,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Fas Turizm Sektörü, Krizlere Rağmen Büyümeye Devam Ediyor

RABAT, 14 Kasım (Xinhua) -- Fas Turizm Bakanlığı, Ocak-Ekim ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 12,3 milyon turistin ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu büyümenin "krizlere rağmen Fas'ın turizm sektörünün olağanüstü dayanıklılığını" kanıtladığı belirtilirken, Kuzey Afrika ülkesinin "14 milyon turist çekerek rekor bir yıl geçirme yolunda ilerlediği" ifade edildi.

Ülkenin döviz düzenleyicisi Office des Changes tarafından yayımlanan son rapora göre, Fas'ın turizm gelirleri yılın ilk dokuz ayında 8,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden önceki yıl olan 2019'da Fas'ı 13 milyon turist ziyaret etmiş ve ülke toplam 9,6 milyar dolarlık turizm geliri elde etmişti.

Fas, 2026'ya kadar 17,5 milyon turist çekmek amacıyla, turizm sektörünü canlandırmak üzere 580 milyon dolarlık bir planı 17 Mart'ta yürürlüğe koymuştu.