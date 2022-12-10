Dünya Kupası'nda Fas, ilk defa yarı finale yükselen Afrika takımı oldu. Dünya Kupası heyecanı son hızla devam ederken başarılı şekilde ilerleyen Fas'ın teknik direktörü ise merak ediliyor. Peki, Fas teknik direktörü kim? Fas teknik direktörü Walid Regragui kaç yaşında, nereli? Walid Regragui hangi takımları çalıştırdı?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Fas, bu akşam 1-0'lık skorla Portekiz'i eledi. Başarılı şekilde kupa mücadelesinde oynayan Fas'ın teknik direktörü ise merak edildi. Peki, Fas teknik direktörü kim? Fas teknik direktörü Walid Regragui kaç yaşında, nereli? Walid Regragui hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

FAS TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Walid Regragui, Eylül 1975 doğumlu olan Faslı profesyonel bir futbol menajeri ve defans oyuncusu olarak oynayan eski bir oyuncudur. Fas milli takımının baş antrenörüdür. Oynadığı kulüpler arasında Toulouse , AC Ajaccio , Grenoble ve Racing Santander yer alıyor. 2009 yazında, son oyunculuk kariyeri için Grenoble'dan Fas tarafı Moghreb Tétouan'a taşındı. Oyuncu olarak emekli olduktan sonra Regragui, Eylül 2012'de Fas milli takımının asistanı olarak futbol antrenörlüğüne başladı. Baş antrenör Rachid Taoussi 1 Ekim 2013'te görevden alındığında sözleşmesi de feshedildi. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda , Fas'ı 1986'dan bu yana ilk kez eleme aşamasına ve çeyrek finaletaşıyarak Fas'ı bu aşamaya katılmaya hak kazanan ilk Arap ülkesi ve dördüncü Afrika ülkesi yaptı. Dünya Kupası yarışması.Regragui, bu aşamaya ulaşan ilk Afrikalı menajerdir. Fas daha sonra Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi, Fas için sadece bir ilk değil, aynı zamanda onları yarı finale kalan ilk Afrika ve ilk Arap takımı yaptı.