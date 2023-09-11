Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Fas'taki depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Fas'taki depremde son durum nedir soruları gündeme geliyor. Fas Marakeş'de meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. Peki, Fas'taki depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Fas'taki depremde son durum nedir?

Fas'ta meydana gelen depremde hayatı kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Fas'taki depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Fas'taki depremde son durum nedir merak ediliyor. 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde gerçekleşen depremde kaç kişi öldü ve kaç yaralı var araştırılıyor. Fas'taki depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Fas'taki depremde son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

FAS'TAKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.

FAS'TAKİ DEPREMDE SON DURUM NEDİR?

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas, depremin ardından İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu. Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.