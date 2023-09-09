Fas'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre ölü ve yararların bulunduğu biliniyor. Fas'ta 8 kilometre derinlikte meydana gelen ve birçok kentte büyük yıkımlara neden olan deprem anına ait bir görüntü ortaya çıktı. Peki, Fas'ta deprem mi oldu? Fas'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü?

Fas'ta deprem mi oldu? Konusu, internet üzerinde yer almakta olan iddialar nedeniyle merak edilmekte. Deprem anına ait bir görüntüde devasa binanın yerle bir olduğu görülüyor. O esnada vatandaşların çığlık atarak sağa-sola kaçtığı görülüyor. Görüntüde depremin şiddetine dayanamayan bir binanın yıkılışı ve insanların panik içerisinde sağa sola koşturduğu anlar yer alıyor. Peki, Fas'ta deprem mi oldu? Fas'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü?

FAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Birçok kentte yıkıma neden olan depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi yaşamını yitirdi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.