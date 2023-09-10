Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı merak ediliyor. Fas son dakika can kaybı kaç oldu ve Fas'ta kaç kişi öldü, kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Peki, Fas SON DAKİKA can kaybı kaç oldu? Fas'ta kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor Fas'ta kaç kişi öldü ve kaç yaralı olduğu merak ediliyor. Fas SON DAKİKA can kaybı kaç oldu? Fas'ta kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

FAS SON DAKİKA CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 2 bin 122'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş kenti çevresinde bulunan bazı köyleri tamamen yok ettiğini ifade etti.

FAS'TA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 122'ye, yaraların ise 2 bin 421'ye yükseldiği belirtildi. Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

BİRÇOK KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

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