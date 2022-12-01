Fas son 16 rakibi kim, kimle eşleşti? 2022 Dünya Kupası'nda Fas gruptan çıktı mı, son 16'da hangi takımla eşleşti?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Fas geliyor. Peki, Fas kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Fas grupta kaç puanda? Fas üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Fas kaç puanda, gruptan çıktı mı? Fas elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Fas grupta kaç puanda? Fas üst tura çıkmayı garantiledi mi? Fas Dünya Kupası'ndan elendi mi? Fas son 16'da kimle eşleşti? Fas'ın rakibi belli oldu mu?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

FAS HANGİ GRUPTA, ÜST TURA ÇIKTI MI?

Fas 2022 Dünya Kupası'nda F grubunda yer alıyor. Fas 3 maçta 7 puan alarak grubu 1. sırada tamamladı ve son 16'ya kaldı.

FAS KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Fas 7 puanla 1. sırada yer alıyor. Fas bir üst tura çıktı.

FAS SON 16 RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Fas son 16'da E grubunun 2. si ile eşleşecektir. Fas'ın son 16 turu maçı 6 Aralık 2022'de oynanacak.