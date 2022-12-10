Fas rakibi kim? Dünya Kupası Fas kiminle oynayacak? Fas'ın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var?

Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz bu akşam karşı karşıya geldi. 1-0'lık skor ile galip gelen Fas, Portekiz'i eleyerek çeyrek final turunu tamamladı. Yarı finalda oynayacak olan Fas'ın rakibi ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Fas rakibi kim? Dünya Kupası Fas kiminle oynayacak? Fas'ın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...