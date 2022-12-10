Fas rakibi kim? Dünya Kupası Fas kiminle oynayacak? Fas'ın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var?
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Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz bu akşam karşı karşıya geldi. 1-0'lık skor ile galip gelen Fas, Portekiz'i eleyerek çeyrek final turunu tamamladı. Yarı finalda oynayacak olan Fas'ın rakibi ise merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Fas rakibi kim? Dünya Kupası Fas kiminle oynayacak? Fas'ın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
Bu akşam oynanan Fas- Portekiz maçının ardından futbolseverler Dünya Kupası'nda yarı finalde kimlerin olduğunu merak etti. 1-0'lık skorla Portekiz'i eleyen Fas'ın rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Fas rakibi kim? Dünya Kupası Fas kiminle oynayacak? Fas'ın maçı kiminle? Dünya Kupası yarı finalde kimler var? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
FAS RAKİBİ KİM?
1-0'lık skorla Portekiz'i eleyen Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fas'ın rakibi bu akşam oynanacak olan İngiltere- Fransa maçının ardından belli olacak.