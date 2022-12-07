Fas-Portekiz Dünya Kupası 2022 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? İşte ,Portekiz- Fas müsabakasına dair tüm merak edilenler...

FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? Detaylar haberimizde.

Dünya kupası son 16 turunda İspanya ile fas karşı karşıya geldi maç normal süresi (0-0) bitmesinin ardında ,uzatmalarda da gol olamayınca müsabaka penaltılara kaldı. Seri penaltı atışlarının ardındanFas İspanyayı (3-0) yenerek adını Çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Portekiz ise Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile kartlaştı rakibini (6-1) ile farklı bir skor ile yenen Portekiz adını Çeyrek Finale yazdıran ekip oldu.

FAS - PORTEKİZ NE ZAMAN, MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

FAS - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Fernandes, Felix, Ronaldo