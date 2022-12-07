Fas-Portekiz Dünya Kupası 2022 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? İşte ,Portekiz- Fas müsabakasına dair tüm merak edilenler...
FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? Detaylar haberimizde.
Dünya kupası son 16 turunda İspanya ile fas karşı karşıya geldi maç normal süresi (0-0) bitmesinin ardında ,uzatmalarda da gol olamayınca müsabaka penaltılara kaldı. Seri penaltı atışlarının ardındanFas İspanyayı (3-0) yenerek adını Çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
Portekiz ise Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile kartlaştı rakibini (6-1) ile farklı bir skor ile yenen Portekiz adını Çeyrek Finale yazdıran ekip oldu.
FAS - PORTEKİZ NE ZAMAN, MAÇI SAAT KAÇTA?
Fas - Portekiz maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
FAS - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Fernandes, Felix, Ronaldo