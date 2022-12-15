Kuzey Afrika'da yer alan Fas nüfusu 32 milyona ulaşan gelişmekte olan bir ülkedir. Fas kültürü ve şehirlerdeki eşsiz güzellikleriyle pek çok turistin uğrak noktası olan Fas 2022 Katar Dünya kupasında göstermiş olduğu başarı sonrası dünya gündemindeki yerini aldı. Birçok kişi Fas Müslüman mı? Fas gelişmiş bir ülke mi? Fas ekonomisi nasıl? Fas'a ne zaman gidilir? Fas neyi ile meşhur? Fas'ta kaç gün kalınır? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tarihi çok eskilere dayanan Fas, herkesin merak ettiği kültürel ve tarihi yapılarıyla turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir. Fas, monarşiyle yönetilen bir devlettir. Kuzey Afrika'da toprakları olmasına rağmen Afrika Birliği'ne üye olmayan tek ülkedir. Peki, Fas Müslüman mı? Fas gelişmiş bir ülke mi? Fas ekonomisi nasıl? Fas'a ne zaman gidilir? Fas'ın nesi meşhur? Fas'ta kaç gün kalınır? Detaylar haberimizde...

FAS MÜSLÜMAN MI?

İslam Fas'ta en yaygın din olup devletin resmi dinidir. Fas'taki Müslümanların çoğu Sünni olup Maliki mezhebindendir. Ülkenin ikinci en büyük ve İslam'dan önceki dini ise Hristiyanlıktır. Ülkede çok az sayıda Yahudi olup birçoğu İsrail'e göç etmiştir. Fas anayasası İslam'ı resmi din kabul edip, her dinden insana ibadet ve cemaat özgürlüğü hakkı vermiştir. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından tutulan The World Factbook'a göre Fas nüfusunun % 99'ı Müslüman'dır.

İslam Fas'a 680 yılında Emeviler aracılığıyla getirilmiştir. Fas'ta kurulan ilk İslam hanedanlığı 789-974 yılları arasında Berberilerin yaşadığı bölgelerde hüküm süren Müslüman-Arap hanedanı olan İdrisilerdir. Fas anayasasının 6. maddesine göre İslam resmi dindir. Fas Kralı, İslam peygamberi olan Muhammed'in soyundan geldiği savunmaktadır.

Halkın çoğu Maliki mezhebinden olup az sayıda Şii nüfus bulunmaktadır. Şu an Fas'ın iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (Fas) İslamcı ve İslami demokratik bir siyaset izlemektedir.

FAS HANGİ IRKTAN?

Fas, Afrika'nın Kuzey ucunda, Arap ve Berberi'lerin ağırlıkta olduğu, aynı zamanda İslam coğrafyasında ve tarihinde önemli yeri olan bir ülke. Ülkenin ismi Arapça 'da El-Mağrip, yani "Batı "anlamına gelmektedir.

FAS GELİŞMİŞ BİR ÜLKE Mİ?

Ülke krallık ile yönetilen bir ülkedir. İnsani gelişme endeksi olarak orta gelişme endeksine sahip olan ülke Afrika'nın gelişmekte olan ülkelerinden biridir.

FAS NEYİ İLE MEŞHUR?

Fas'ta deri çantalar, hasır ürünler kadar çeşit çeşit baharatlar, nane çayı, babuş denilen terlikleri ve Tajin kapları (yöresel yemekleri pişirdikleri kaplar) ülkenin en meşhur ürünleri arasında sayılır.

FASTA HAYAT PAHLI MI?

Fas'ın resmi para birimi Dirhem. Kısaltması ise MAD. Türk Lirası'na göre değeri düşük olduğu için Fas'ın ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

FASTA KAÇ GÜN KALINIR?

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları, ülkeye giriş tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli pasaport hamili olmaları halinde Fas'a yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Ülkeye girişte ve çıkışta verilen formların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulması önem taşımaktadır.

FAS EKONOMİSİ İYİ Mİ?

Dünyanın 59. büyük ekonomisi olan Fas, politik olarak istikrarlı ve iş dostu bir ülkedir. Uzun yıllardır sabit bir şekilde büyüyen Fas ekonomisi yapısal olarak Avrupa'ya Afrika'nın geri kalanından daha uyumlu olmasıyla beraber, Afrika kıtasındaki fırsatlardan da giderek daha fazla faydalanmaktadır.

FAS'A NE ZAMAN GİDİLİR?

Fas, bir Afrika ülkesi olduğu için yaz aylarında oldukça yüksek sıcaklıklara tanık olur. Hem sıcak hem de kuraklığın hâkim olduğu topraklarda bunalmadan bir gezi için ülkeye kış aylarında gitmeniz önerilir. Kasım ve mart aylarıFas gezisi için en uygun dönemdir.