2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Fas-İspanya arasında oynandı. Fas maçta büyük mucizeye imza atarak rakibini eledi. Peki, Fas kimle eşleşti, çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası'nda Fas 'ın rakibi kimdir? Fas çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün? Fas hangi takımla eşleşecek? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Fas kimle eşleşti, çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? Fas kimi eledi? Fas yarı finale çıkar mı? Fas çeyrek finalde kimle oynayacak? 2022 Dünya Kupası'nda Fas 'ın rakibi kimdir? Fas çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

FAS SON 16'DA KİMLE EŞLEŞTİ, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fas son 16'da İspanya ile eşleşmişti. Bugün oynanan maçın sonucunda Fas rakibini penaltılarda yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Fas, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltı atışlarında İspanya'nın futbolcularına geçit vermedi. Beşiktaşlı Romain Saiss'in ülkesi Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

FAS ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ? FAS'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Fas 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Fas, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre maçının galibi ile eşleşecek . Eğer çeyrek finali de kazanırsa yarı finalde İngiltere-Fransa maçının kazananı ile eşleşecektir.

Dünya Kupası 2022'de Afrika kıtasından çeyrek finale kalan tek takım Fas oldu. Birçok futbol sever çeyrek finalde Fas'ı destekleyeceğini belirtti.