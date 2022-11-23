Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Futbol severler Fas milli takımınınım kalecisi kim, Fas milli takımının teknik direktörü kim? sorularının yanıtı futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, Fas Kalecisi kim? Fas milli takım teknik direktörü kim? İşte tüm merak edilenler...

Fas Milli Takımı 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. PSG'nin yıldızı Hakimi'nin kritik bir rol oynayacağı kadroda, birbirinden önemli isimler yer alacak. İşte, Fas Milli Takımı 2022 Dünya Kupası kadrosu hakkında detaylı bilgiler

FAS MİLLİ TAKIMI TEKNİK DREKTÖRÜ KİM?

Fas teknik direktörü Walid Regragui'dür. Tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Fas'ın 26 kişilik kadrosuna, Beşiktaş'tan Roman Saiss'i de dahil etti.

FASIN KALECİİ KİM?

Sevilla takımında Kaleci mevkinde forma giyen Yassine Bounou, 05 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 78 kilo olan Yassine Bounou, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 12 maça çıkan Yassine Bounou, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Yassine Bounou, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

FAS DÜNYA KUPASI KADROSU BELİ OLDU MU?

F Grubu'nda Belçika, Kanada ve Hırvatistan ile karşılaşacak Fas'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest).

Orta saha: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca).

Forvet: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Olimpik Marsilya), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad).