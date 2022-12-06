Fas - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Fas - İspanya maçı nereden izlenir?
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Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Fas - İspanya maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Fas - İspanya maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Fas - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Fas - İspanya maçı nereden izlenir?
Fas - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Fasile İspanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Fas - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Fas - İspanya maçı hangi kanalda? Fas - İspanya maçı nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası maçlarından biri olan Fas - İspanya maçı 6 Aralık günü saat 18:00'da başlayacak.
Fas - İspanya maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4