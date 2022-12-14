Son zamanlarda birçok kişi tarafından Fas'ın Fransa tarafından sömürge edildiği merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok araştırılan bir diğer konu ise Fransa'nın sömürge yaptığı yerler nereler? Sorusu oluyor. Peki, Fas, Fransa sömürgesi oldu mu? Fransa'nın sömürge yaptığı yerler nereler?

Fas'ın Fransa sömürgesi olup olmadığı merak konusu olup, gündemde yerini alırken vatandaşlar, Fransa'nın sömürge yaptığı yerler nereler? Sorusunu internet üzerinde sıklıkla araştırıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından araştırılan Fas, Fransa sömürgesi oldu mu? Ve Fransa'nın sömürge yaptığı yerler nereler? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Fas, Fransa sömürgesi oldu mu? Fransa'nın sömürge yaptığı yerler nereler?

FAS, FRANSA SÖMÜRGESİ OLDU MU?

İkinci Fas Krizi Berlin tarafından çıkarılırken Fes Antlaşması'yla Fas tam olarak bir Fransız sömürgesi haline geldi ve Kuzey ile Güney Sahra sınır bölgeleri İspanya'ya bırakıldı. Buna göre Fas, Fransa sömürgesi haline gelmiştir.

FRANSA'NIN SÖMÜRGE YAPTIĞI YERLER NERELER?

Fransa'nın sömürge yaptığı yerler arasında, Cezayir (1830), Gabon (1839), Moritanya (1854), Senegal (1854), Gine (1855), Fildişi Sahili (1855), Kongo (1859), Mali (1883), Madagaskar (1896), Benin (1899), Burkina Faso (1896), Togo (1884-Almanya, 1918-Fransa), Çad (1900) ve Nijer (1900) gibi pek çok ülke yer almaktadır.