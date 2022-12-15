Dünya Kupası yarı final maçlarından biri olan Fas- Fransa maçı dün akşam oynandı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası macerasında elenen takım merak ediliyor. Fas- Fransa maçının sonucu ise futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Fas elendi mi? Fas- Fransa maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Çeyrek final turunda Fas ile Fransa karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmanın sonucu ise merak ediliyor. Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında Fas elendi mi? Fas- Fransa maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

FAS ELENDİ Mİ?

Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. Yarı final maçında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden son şampiyon Fransa, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Yarı finaldeki karşılaşmada perdeyi 5. dakikada Theo Hernandez açtı. Fransa, ilk dakikalarda kurduğu baskının meyvesini erken aldı. Fransa, ikinci golü 80. dakikada Kolo Muani ile buldu. Fransızlar bu golle Fas'ın gardını düşürmüş oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Finale çıkan Fransa oldu. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018'de Hırvatistan'ı yenerek kupaya uzanan Fransa, bu kez Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kozlarını paylaşacak.