Fas Dünya Kupası'nda var mı? Fas Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Fas Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Fas Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Fas Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Fas Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Fas Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Fas Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Gana Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

FAS DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Fas 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Fas'ın gruptaki rakipleri Kanada, Hırvatistan ve Belçika'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?