Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Peki, Fas depreminde kaç kişi öldü? Fas depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç?

Fas depreminde kaç kişi öldü? Sorusu, meydana gelen depremin ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde son gelen bilgilere göre ölü ve yaralı sayısı açıklandı. Öte yandan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Peki, Fas depreminde kaç kişi öldü? Fas depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç?

FAS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde son gelen bilgilere göre 2012 kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 2059'a yükseldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2012'ye, yaralıların 2059'a yükseldiğini açıkladı. Yaralananlardan 1404 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.