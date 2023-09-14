Fas'ta büyük yıkıma neden olan 7 şiddetindeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 946 oldu ve zamanla bu rakamlar artmaya devam ediyor. Peki, Fas depremi ne zaman oldu? Fas depremi hangi tarihte meydana geldi?

Fas depremi ne zaman oldu? Sorusu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Peki, Fas depremi ne zaman oldu? Fas depremi hangi tarihte meydana geldi?

FAS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e yükselirken, pek çok ülke arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Buna göre Fas depremi 8 Eylül gecesi meydana geldi.

4 ülkenin insani yardımını kabul eden Fas, Batı Sahra sorunu nedeniyle uzun yıllardır diplomatik ilişkileri kestiği Cezayir'den gelen yardım teklifini reddetti. Cezayir, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasını, yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açtığını duyurmuştu.