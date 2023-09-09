Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Birçok kentte yıkıma neden olan depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi yaşamını yitirdi. İşte Fas deprem videosu İZLE! Fas deprem videosu var mı? Fas deprem fotoğrafı, videosu!

Fas'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 296 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Deprem anına ait bir görüntüde devasa binanın yerle bir olduğu görülüyor. O esnada vatandaşların çığlık atarak sağa-sola kaçtığı görülüyor. İşte Fas deprem videosu İZLE! Fas deprem videosu var mı? Fas deprem fotoğrafı, videosu!

FAS DEPREM VİDEOSU İZLE

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen deprem anına ait bir videoda insanların kendilerini can havliyle sokağa attığı anlar yer alıyor.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği bildirildi. Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KOCA BİNA YERLE BİR OLDU

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken gelen görüntüler de depremin şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen bir görüntüde deprem anında bir binanın insanların üzerine yıkıldığı anlar yer alıyor. O esnada vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştıkları görülüyor.