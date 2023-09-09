FAS DEPREM GÖRÜNTÜLERİ: Fas'taki deprem anı kamerada! Fas depreminin videosu ve fotoğrafları var mı?

Turistlerin gözde rotalarından biri olan Fas gece yarısı yaşanan şiddetli depremle sarsıldı. Çok sayıda binanın çöktüğü ülkede deprem anına ilişkin bir güvenlik kamerası görüntüsü ise felaketin şiddetini gözler önüne çekti. İşte FAS DEPREM GÖRÜNTÜLERİ: Fas'taki deprem anı kamerada!

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Birçok kentte büyük yıkıma neden olan deprem anında kaydedilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntüde insanların kendilerini can havliyle sokağa attığı anlar yer alıyor. Peki, Fas depreminin videosu ve fotoğrafları var mı? İşte FAS DEPREM GÖRÜNTÜLERİ: Fas'taki deprem anı kamerada!

FAS DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen deprem anına ait bir videoda insanların kendilerini can havliyle sokağa attığı anlar yer alıyor.