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Fas - Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Mart Fas - Brezilya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Fas - Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Mart Fas - Brezilya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fas - Brezilya maçı oldu. Peki, Fas - Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Mart Fas - Brezilya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Fas - Brezilya maçı ne zaman başlayacak? Fas - Brezilya maçının özeti nerede yayınlanır? Fas - Brezilya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Fas - Brezilya maçı olacak. Peki, Fas - Brezilya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 26 Mart Fas - Brezilya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Fas - Brezilya Hazırlık maçı 26 Mart 2023 Pazar günü yani bugün gece saat 01:00 'da başlayacak.

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

Maç, Rabat'da, Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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