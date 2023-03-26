Fas - Brezilya hazırlık maçı bugün başlayacak. Maçın Türkiye kanallarında yayını var mı merak ediliyor. Peki, Fas - Brezilya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Fas - Brezilya hazırlık maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Fas - Brezilya maçını izlemek isteyenler maçın TV'de yayını olmadığını öğrenince maçın nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Fas - Brezilya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Fas - Brezilya hazırlık maçı TV'de yok mu, nereden izlenir? Fas - Brezilyahangi platformdan izlenir? Fas - Brezilya maçının özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

FAS - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fas - Brezilya hazırlık maçı 26 Mart 2023 Pazar günü yani bugün gece saat 01:00 'da başlayacak.

FAS - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

FAS - BREZİLYA MAÇININ YAYINI NEDEN YOK?

Bazı hazırlık ve eleme maçlarının Türkiye'de yayını bulunmamaktadır. Bugünkü yayını bulunmayan maçlardan birisi de Fas - Brezilya hazırlık maçı oldu. Maçın TR'de yayını bulunuyor fakat yabancı kaynaklardan takip edebilirsiniz.

FAS - BREZİLYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Rabat'da, Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak.