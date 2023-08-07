CHP Etimesgut İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir, kongre toplantısında kalp krizi geçirdiği ajanslardan bir son dakika bilgisi olarak geçmişti. Vatandaşlar merak ediyor Faruk Özdemir kimdir, kaç yaşında, ölüm sebebi ne? İşte detaylar…

CHP Etimesgut ilçesi dün kongreye gitti. Kongrede başkan adayı Faruk Özdemir'in rahatsızlandığı ve ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Peki, Faruk Özdemir kimdir, kaç yaşında, ölüm sebebi ne?

FARUK ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ÖLÜM SEBEBİ NE?

CHP'nin Etimesgut ilçesinde düzenlediği kongre toplantısında İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi. 61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı.

Özdemir'in vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"

FARUK ÖZDEMİR KİMDİR?

1962 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. DİSK'te çalıştı. CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı ve Etimesgut Belediye Meclis üyeliği yaptı.