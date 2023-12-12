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Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı?

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Faruk Koca tutuklandı mı ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi nedir merak ediliyor. Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve çıkarıldığı mahkemede Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Peki, Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı?

Faruk Koca'nın ifadesi nedir ve Faruk Koca tutuklandı mı soruları gündeme geliyor. MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tutuklandı. Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Detaylar haberimizdedir…

FARUK KOCA'NIN İFADESİ NEDİR?

Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve çıkarıldığı mahkemede beraberindeki 2 kişiyle birlikte tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Koca'nın "Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişti. Tokadım devirecek kadar güçlü değildi, hakem 5 saniye sonra kendini yere attı. Attığım tokat kırığa sebebiyet vermez" dediği öğrenildi.

Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı?

Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı?

FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?

Yaşanan skandalın ardından toplam 6 kişi gözaltına alınırken, aralarında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rize spor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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