Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Faruk Karaduman kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Faruk Karaduman kimdir? Yeni Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman kaç yaşında, nereli? Faruk Karaduman hayatı ve biyografisi!

Faruk Karaduman kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Faruk Karaduman kimdir? Yeni Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman kaç yaşında, nereli? Faruk Karaduman hayatı ve biyografisi!

FARUK KARADUMAN KİMDİR?

Faruk Karaduman, 1969 yılında Kayseri ilinde doğdu. 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Sivas ve tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı. 01/07/2014 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 1. Sınıf Müdürlüğüne terfi ederek, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında göreve başladı. 2015 - 2017 yılları arasında Kars, 2017 - 2019 yılları arası Gaziantep, 2019 - 2023 yılları arasında Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 20/03/2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve 23 Mart 2023 tarihinde göreve başlamıştır. 2 Ağutsos 2023 itibariyle de Bursa İl Emniyet Müdürü oldu. Evli ve 2 kız babasıdır. İyi derecede Fransızca bilmektedir.