Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Peki, Faruk Fatih Özer tutuklandı mı? Faruk Fatih Özer neden tutuklandı, suçu ne?

Faruk Fatih Özer tutuklandı mı? Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Peki, Faruk Fatih Özer tutuklandı mı? Faruk Fatih Özer neden tutuklandı, suçu ne? Detaylar...

FARUK FATİH ÖZER TUTUKLANDI MI?

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. Özer'in savcılıktaki ifadesinde, "Mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim" dediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, yaklaşık 1 buçuk saat savcılıkta ifade verdi. Özer ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Faruk Fatih Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.