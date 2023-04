Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi gerçekleşti. "Dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanmıştır.