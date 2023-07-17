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Faruk Fatih Özer kaç yıl hapis cezası aldı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hapis cezası belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada hapis cezası aldı. Faruk Fatih Özer kaç yıl hapis cezası aldı ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hapis cezası belli oldu mu merak ediliyor. Faruk Fatih Özer kaç yıl hapis cezası aldı? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hapis cezası belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

FARUK FATİH ÖZER KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'in "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada karar belli oldu. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu. Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

ÖZER'E 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER HAPİS CEZASI BELLİ OLDU MU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.