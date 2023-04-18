Arnavutluk Yüksek Mahkemesi binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Türkiye'ye iade edildi mi merak konusu oldu. Peki, Faruk Fatih Özer iade edildi mi? THODEX kurucusu ne zaman iade edilecek? İşte detaylar...

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci sonuçlandı. Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Faruk Fatih Özer iade edildi mi? THODEX kurucusu ne zaman Türkiye'ye teslim edilecek? Detaylar haberimizde...

FARUK FATİH ÖZER İADE EDİLDİ Mİ?

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.