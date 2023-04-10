2023 seçimlerinde, AK Parti milletvekili listelerinden Mersin'de dördüncü sırada yer alan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Faruk Dinç nereden aday gösterildi ve Faruk Dinç kimdir merak ediliyor. Peki, Faruk Dinç kimdir, nereden aday gösterildi? Hüda Par'lı Faruk Dinç nereli, kaç yaşında?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde, AK Parti listesinde yer alan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç biyografisi gündeme geliyor. Faruk Dinç kimdir, nereden aday gösterildi ve Hüda Par'lı Faruk Dinç nereli, kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Faruk Dinç kimdir, nereden aday gösterildi? Hüda Par'lı Faruk Dinç nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

FARUK DİNÇ KİMDİR?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde dünyaya geldi. Dinç, ilkokulu Pekmezciler köyünde ve ortaokulu Dicle Kocaalan YİBO'da okudu. Ardından lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yaptı. Faruk Dinç, yerel ve ulusal kanalda siyer ve sağlık programlarının yapımcılığını ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

Faruk Dinç, HÜDA PAR'la başlayan siyasi hayatı partisinin kurucu gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Faruk Dinç, bir dönem Diyarbakır İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Dinç, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce biliyor.