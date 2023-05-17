Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Faruk Dinç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Faruk Dinç'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında, nereli? Faruk Dinç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Faruk Dinç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Faruk Dinç'in hayatını araştırıyor. Peki, Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında, nereli? Faruk Dinç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FARUK DİNÇ KİMDİR?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde dünyaya geldi. Dinç, ilkokulu Pekmezciler köyünde ve ortaokulu Dicle Kocaalan YİBO'da okudu. Ardından lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yaptı. Faruk Dinç, yerel ve ulusal kanalda siyer ve sağlık programlarının yapımcılığını ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

Faruk Dinç, HÜDA PAR'la başlayan siyasi hayatı partisinin kurucu gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Faruk Dinç, bir dönem Diyarbakır İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Dinç, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce biliyor.