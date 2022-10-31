Faruk Çiçek: Krizi yatırım yaparak fırsata çevireceğiz, kriz fırsatları da beraberinde getiriyor

Lojistik ve taşımacılık sektörünün öncü şirketlerinden Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek, küresel ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara farklı bir bakış açısı getirdi. Öz sermayesi güçlü, risk analizini doğru yapan şirketler için bu dönemlerin aynı zamanda fırsat olduğunu belirten başarılı iş insanı, "Kriz, doğru yönetildiğinde fırsatları da beraberinde getiriyor. Biz de bu anlamda öncelikli olarak filomuzu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda satın alma ve stratejik ortakları da değerlendiriyoruz" dedi.

STRATEJİMİZ KARŞILIKLI ÖZVERİ

İş ortaklarıyla uzun yıllardır birlikte çalıştıklarına dikkat çeken Faruk Çiçek, "Ticarette güven en önemli unsur. Özellikle de böylesi kriz ortamlarında. Biz birçok sorunu karşılıklı güvene dayalı olarak daha az hasarla atlatıyoruz" dedi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seyid Lojistik olarak bu süreçte birlikte çalıştığımız kimseyi mağdur etmedik. Şirket olarak tüm paydaşlarımızla karşılıklı özveriye dayanan bir ticaret yürütüyoruz. Bu da bizi krizde güçlü kılıyor."

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI SÜRECEK

Babasından devraldığı aile şirketini yenilikçi bir bakış açısıyla yöneten Faruk Çiçek, teknolojiye yaptıkları yatırımların da kendilerine ciddi avantajlar sağladığını söyledi: "Şirket olarak son yıllarda teknolojiye önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Tüm operasyonu tek elden yönetme ve anlık takip etme kabiliyetimiz sayesinde hızlı aksiyon alabiliyoruz. Her yeni duruma göre stratejik planlamalar yaparak iş ortaklarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunuyoruz."