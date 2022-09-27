Faruk Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Faruk Çelik hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Faruk Çelik izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Faruk Çelik kaç yaşında, nereli? Faruk Çelik hayatı ve biyografisi! Faruk Çelik kimdir?

Faruk Çelik kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Faruk Çelik hakkında araştırmalar yapılıyor. Faruk Çelik kimdir? Faruk Çelik kaç yaşında, nereli? Faruk Çelik hayatı ve biyografisi haberimizde...

FARUK ÇELİK KİMDİR?

Faruk Çelik Yaşar ve Hedise Yaşar çiftinin çocuğu olarak 17 Ocak 1956 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda ailesi Artvin'den Bursa'ya taşındı. Çocuk yaşlardan itibaren çocuk işçi olarak çalışmaya başlayan Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Dört yıllık bir lise öğretmenliği geçmişi de olan Çelik, ticaretle de uğraşmıştır. İki yıl yerel bir gazete işletti ve köşe yazarlığı yaptı.

Refah Partisi'nde il başkanlığı, Fazilet Partisi'nde Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. İlk defa 1999 Türkiye genel seçimlerinde Fazilet Partisi Bursa milletvekili olarak meclise girdi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı ve Kurucular Kurulu üyesi oldu. 2002 ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde Bursa, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili olarak meclise girdi.

2002–2007 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı. 6 Temmuz 2011 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 2007–2009 ve 2011–2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak yer aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AK Parti'nin Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri zaferinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde 24 Kasım 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı. Çelik, göreve geldikten kısa süre sonra birçok genel müdür ve bürokratı görevden aldı. Görevi Kutbettin Arzu'dan devralan Çelik, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediğini belirtti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar aynı göreve atandı. 19. Temmuz 2017'de yapılan kabine değişikliğinde görevi Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretmiştir.