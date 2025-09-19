Faruk Bülent Kablan kimdir? AK Parti'den neden istifa etti?

Türkiye'de siyaset, sivil toplum ve iş dünyası arasında köprü kurabilen nadir isimlerden biri olarak öne çıkan Faruk Bülent Kablan, son yıllarda özellikle Adıyaman'da üstlendiği rollerle dikkat çekiyor. Ancak Ak Parti'den istifa etmesiyle farklı bir şekilde gündeme geldi. Peki, Faruk Bülent Kablan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti'den neden istifa etti? İşte, tüm detaylar...

FARUK BÜLENT KABLAN KİMDİR?

Faruk Bülent Kablan, mühendislik temelli meslek hayatını kamu hizmeti ve siyasi tecrübe ile birleştiren vizyoner bir isimdir. 1973 yılında Adıyaman'ın merkez ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Kablan, Adıyaman İmam Hatip Lisesi mezunudur. Lise sonrası yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitiminin ardından inşaat mühendisi olarak hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çeşitli görevler üstlenen Kablan, bir yandan da kendi mühendislik şirketini kurarak iş dünyasına adım atmıştır.

Kariyerinde, sadece mühendislik hizmetleriyle sınırlı kalmayan Kablan, özellikle belediye meclisi çalışmaları, imar komisyonları ve belediyeye bağlı iştiraklerdeki yöneticilik gibi görevlerde önemli roller üstlenmiştir.

FARUK BÜLENT KABLAN KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Faruk Bülent Kablan, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Hayatının büyük bölümünü hem Adıyaman'da hem de İstanbul'da geçiren Kablan, bu iki şehir arasında kazandığı deneyimleri kariyerine yansıtmıştır.

52 yaşında olmasına rağmen aktif iş ve siyaset yaşamını sürdüren Kablan, gençlere ilham veren bir kariyer çizgisine sahiptir.

FARUK BÜLENT KABLAN NERELİ?

Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Merkez doğumludur ve kökleri bu kadim kente dayanmaktadır. Eğitim ve meslek yaşamı nedeniyle İstanbul'da uzun yıllar yaşamış olsa da, Adıyaman ile bağını hiçbir zaman koparmamıştır.

Yerel yönetimlerdeki görevlerinden STK faaliyetlerine kadar birçok alanda Adıyaman'a hizmet eden Kablan, memleketine duyduğu aidiyet ile tanınmaktadır.

FARUK BÜLENT KABLAN'IN EŞİ KİM?

Kamuya açık kaynaklarda Faruk Bülent Kablan'ın eşi ile ilgili detaylı bir bilgi yer almamaktadır. Aile hayatını daha çok özel alanında tutmayı tercih eden Kablan, bu yönüyle de kamuoyunun takdirini kazanmıştır.

Kendi sosyal medya hesaplarında veya kamuya açık açıklamalarında, özel yaşamını siyasetin ya da kamuoyunun önüne koymamayı prensip edinmiş bir isimdir.

FARUK BÜLENT KABLAN AK PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Faruk Bülent Kablan, uzun yıllar boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) saflarında görev yapmış, 2005-2006 yıllarında AK Parti Eminönü İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, ardından 2014-2019 arasında Adıyaman Belediye Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevine kadar yükselmiştir.

Ancak 2024 yılı sonunda, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştur. İstifasına dair açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir:

"Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

İstifasının nedenine dair detaylı bir açıklama yapılmasa da, siyasi kulislerde bu kararın arkasında parti içi dinamikler, yerel yönetim stratejileri ve kişisel önceliklerin değişmesi gibi sebeplerin olabileceği yorumları yapılmıştır.