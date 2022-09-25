Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman? Faroe Adaları-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Faroe Adaları-Türkiye maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar arasında merak edilenlerden birisi de Faroe Adaları-Türkiye maçı oluyor. Futbolseverler internet üzerinde sık sık Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman? Sorusu araştırıyorlar. Peki, Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman? Faroe Adaları-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sıkı ve heyecanlı taraftar grupları ile birlikte karşılaşmaya hazırlanan takımlar bu akşam oynanacak maç için Faroe Adaları- Türkiye maçı ne zaman? Sorusunu merak ediyorlar. Maç hakkında merak edilen detaylar arasında ise Faroe Adaları-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Soruları da yer alıyor. Peki, Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman? Faroe Adaları-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Faroe Adaları-Türkiye Maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak. Faroe Adaları-Türkiye takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Torshavn'da, Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 21:45'de başlayacak olan karşılaşmada TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT1 Kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.