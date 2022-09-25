Faroe Adaları-Türkiye maçı CANLI İZLE! Faroe Adaları-Türkiye maçı FULL HD CANLI İZLE! Türkiye maçı CANLI izleme linki!

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FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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FAROE ADALARI-TÜRKIYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Faroe Adaları-Türkiye Maçı, 25 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak. Faroe Adaları-Türkiye takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Torshavn'da, Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI-TÜRKIYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 21:45'de başlayacak olan karşılaşmada TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. TRT1 Kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.