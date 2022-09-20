Dünyamızın her yeri çeşitli güzelliklerle doludur. Hepimizin hayallerinden biri ise Dünya'nın her yerini gezip görebilmek. En çok merak edilen yerlerden biri ise Faroe Adaları. Vatandaşlar merakla Faroe Adalarını araştırıyor. Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları hangi kıtada?

Çeşitli doğa harikalarına sahip olan dünyamızın her yeri merak ediliyor. Merak edilen yerlerin başında ise Faroe Adaları yer alıyor. Doğa harikası olan Faroe Adaları arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki, Faroe Adaları nerede? Faroe Adaları hangi kıtada?

FAROE ADALARI NEREDE?

Faroe AdalarıKuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km2 olmakla beraber Ekim 2017'de nüfusu 50322 kişiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etse de Danimarka hükûmeti tarafından tanınmadı, iki gün sonra tekrar Danimarka Krallığı'na bağlandı ve özerk bölge ilan edildi. Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir (Cfc). Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir. 1035 ve 1814 arası Faroe Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Faroe Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarka ile aynı gümrük bölgesinde değildir. Adalar birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ülkeler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır. Adalar aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi millî takımına sahiptir.

Faroe Adaları Köppen iklim sınıflandırmasına göre subpolar okyanus iklimi (Cfc) ve tundra iklimi (ET) özellikleri gösteren bir geçiş iklimine sahiptir. Adalar yıl boyunca rüzgarlı, bulutlu ve serindir; yılda ortalama 210 gün yağmurlu veya karlı geçer. Arkeolojik kanıtlar, Faroe Adaları üzerinde 300 ve 600 yılları arasında İskandinav, ilk ve 600 ve 800 yılları arasında ikinci varıştan önce üst üste iki dönem yaşayan yerleşimciler gösterir.

FAROE ADALARI HARİTADAKİ GÖRÜNÜMÜ