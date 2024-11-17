Farklı 'kıta' tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

FARKLI "KITA" TANIMLARINDAN HANGİSİNİ DOĞRU KABUL EDERSEK EDELİM, HANGİ ÜLKE İKİ KITADA BİRDEN TOPRAĞI OLAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR?

A: Mısır

B: Hindistan

C: Rusya

D: Kazakistan

Cevap: B